Полузащитник сборной Дании пропустит остаток ЧМ-2018 

Полузащитник сборной Дании Уильям Квист не поможет своей команде в матах группового этапа ЧМ-2018 с Австралией (21 июня, Самара) и Францией (26 июня, Москва).
Футболист получил перелом ребра 16 июня в игре с Перу (1:0) после столкновения с форвардом Джефферсоном Фарфаном, сообщает BT.
«Думаю, что он сломал ребро. Если это так, тогда Квист больше не поможет нам на ЧМ-2018. Его нельзя заменить в заявке на другого игрока. Мы могли бы это сделать, если бы он получил травму за сутки до начала турнира», — сказал главный тренер сборной Дании Оге Харейде.