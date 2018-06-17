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Полузащитник сборной Дании пропустит остаток ЧМ-2018
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Полузащитник сборной Дании пропустит остаток ЧМ-2018 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: GettyImages
Полузащитник сборной Дании Уильям Квист не поможет своей команде в матах группового этапа ЧМ-2018 с Австралией (21 июня, Самара) и Францией (26 июня, Москва).
Футболист получил перелом ребра 16 июня в игре с Перу (1:0) после столкновения с форвардом Джефферсоном Фарфаном, сообщает BT.
«Думаю, что он сломал ребро. Если это так, тогда Квист больше не поможет нам на ЧМ-2018. Его нельзя заменить в заявке на другого игрока. Мы могли бы это сделать, если бы он получил травму за сутки до начала турнира», — сказал главный тренер сборной Дании Оге Харейде.
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