Полузащитник сборной Дании пропустит остаток ЧМ-2018

Полузащитник сборной Дании Уильям Квист не поможет своей команде в матах группового этапа ЧМ-2018 с Австралией (21 июня, Самара) и Францией (26 июня, Москва).

Футболист получил перелом ребра 16 июня в игре с Перу (1:0) после столкновения с форвардом Джефферсоном Фарфаном, сообщает BT.