Госдума ответила на призыв Климкина испортить ЧМ-2018

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Пушков прокомментировал высказывание Климкина по поводу чемпионата мира в России 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российский государственный и общественный деятель Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Украины Павла Климкина по поводу чемпионата мира по футболу в России, сообщает "Советский спорт".
"Климкин хочет испортить ЧМ-2018?! Тщетно. Пусть забудет об этом. Киев уже попытался это сделать, поставив дурной спектакль с Андреем Бабченко и обманув Совбез ООН. Теперь он уже испортить ничего не сможет — весь мир сегодня смотрит на Россию. Пусть успокоится и тоже смотрит футбол", — заявил Пушков.
Чемпионат мира в России пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля.
Ранее Климкин призвал испортить чемпионат мира по футболу в России.
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