Госдума ответила на призыв Климкина испортить ЧМ-2018

Пушков прокомментировал высказывание Климкина по поводу чемпионата мира в России

"Климкин хочет испортить ЧМ-2018?! Тщетно. Пусть забудет об этом. Киев уже попытался это сделать, поставив дурной спектакль с Андреем Бабченко и обманув Совбез ООН. Теперь он уже испортить ничего не сможет — весь мир сегодня смотрит на Россию. Пусть успокоится и тоже смотрит футбол", — заявил Пушков.

Чемпионат мира в России пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля.

Ранее Климкин призвал испортить чемпионат мира по футболу в России.