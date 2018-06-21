Сборная Германии готовится в Сочи в полном составе

Сборная Германии по футболу проводит тренировку в Сочи в полном составе

Сборная Германии тренируются в полном составе за два дня до матча чемпионата мира по футболу против команды Швеции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Действующие чемпионы мира начали ЧМ-2018 с поражения от сборной Мексики со счетом 0:1, встреча прошла в "Лужниках". Из Москвы команда Германии прилетела в Сочи, где в субботу проведет второй матч группового этапа — против шведских футболистов. Немцы после первого тура являются аутсайдерами группы F вместе с командой Южной Кореи, которая уступила сборной Швеции со счетом 0:1.

Перед началом тренировки с журналистами пообщались защитник Матс Хуммельс, полузащитник Сами Хедира и нападающий Марио Гомес , а также тренер сборной Германии, лучший бомбардир в истории чемпионатов мира Мирослав Клозе . Начав занятие, немецкая команда разделилась на две группы по десять полевых игроков для разминки и последующей отработки передач. Вратари сборной Германии отдельно начали работу с мячом, при этом перед стартом тренировки каждый из голкиперов провел индивидуальную беседу с главным тренером команды Йоахимом Лёвом

Тренировка немецкой сборной прошла на "Парк-Арене", напротив стадиона "Фишт". Заключительную игру группового этапа немцы проведут 27 июня в Казани — против команды Южной Кореи.