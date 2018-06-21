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Сборная Германии готовится в Сочи в полном составе
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Сборная Германии по футболу проводит тренировку в Сочи в полном составе 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Сборная Германии тренируются в полном составе за два дня до матча чемпионата мира по футболу против команды Швеции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Действующие чемпионы мира начали ЧМ-2018 с поражения от сборной Мексики со счетом 0:1, встреча прошла в "Лужниках". Из Москвы команда Германии прилетела в Сочи, где в субботу проведет второй матч группового этапа — против шведских футболистов. Немцы после первого тура являются аутсайдерами группы F вместе с командой Южной Кореи, которая уступила сборной Швеции со счетом 0:1.
Перед началом тренировки с журналистами пообщались защитник Матс Хуммельс, полузащитник Сами Хедира и нападающий Марио Гомес, а также тренер сборной Германии, лучший бомбардир в истории чемпионатов мира Мирослав Клозе. Начав занятие, немецкая команда разделилась на две группы по десять полевых игроков для разминки и последующей отработки передач. Вратари сборной Германии отдельно начали работу с мячом, при этом перед стартом тренировки каждый из голкиперов провел индивидуальную беседу с главным тренером команды Йоахимом Лёвом.
Тренировка немецкой сборной прошла на "Парк-Арене", напротив стадиона "Фишт". Заключительную игру группового этапа немцы проведут 27 июня в Казани — против команды Южной Кореи.
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