Чемпионат мира по футболу 2018: Португалия — Испания (15 июня, 21:00)

Стартовал матч чемпионата мира по футболу 2018 года Португалия — Испания. Одни из фаворитов нынешнего мундиаля играют на стадионе «Фишт» в Сочи.

В последний раз команды встречались в 1/2 финала первенства Европы 2012 года. Тогда после нулей, которые показало табло стадиона «Донбасс Арена» и по окончании основного, и по окончании дополнительного времени, игра перешла в серию пенальти, в которой сильнее оказались испанцы (4:2). Четыре дня спустя Испания обыграла и сборную Италии, став чемпионом Европы.

Португальцы, победители Евро-2016, не считаются фаворитами и сегодняшней игры, а сбудутся ли прогнозы экспертов, вы сможете узнать из прямой трансляции на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Испания: Давид де Хеа, Кепа Аррисабалага, Пепе Рейна.

Защитники

Полузащитники

Нападающие