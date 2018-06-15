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Португалия — Испания. Прямая трансляция
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Чемпионат мира по футболу 2018: Португалия — Испания (15 июня, 21:00) 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Стартовал матч чемпионата мира по футболу 2018 года Португалия — Испания. Одни из фаворитов нынешнего мундиаля играют на стадионе «Фишт» в Сочи.
В последний раз команды встречались в 1/2 финала первенства Европы 2012 года. Тогда после нулей, которые показало табло стадиона «Донбасс Арена» и по окончании основного, и по окончании дополнительного времени, игра перешла в серию пенальти, в которой сильнее оказались испанцы (4:2). Четыре дня спустя Испания обыграла и сборную Италии, став чемпионом Европы.
Португальцы, победители Евро-2016, не считаются фаворитами и сегодняшней игры, а сбудутся ли прогнозы экспертов, вы сможете узнать из прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Португалия: Руй Патрисиу, Бету, Антони Лопеш.
Испания: Давид де Хеа, Кепа Аррисабалага, Пепе Рейна.
Защитники
Португалия: Седрик Суареш, Пепе, Бруну Алвеш, Рафаэль Геррейро, Рубен Диаш, Рикарду Перейра, Мариу Руй, Жозе Фонте.
Испания: Серхио Рамос, Жерар Пике, Сесар Аспиликуэта, Жорди Альба, Даниэль Карвахаль, Начо Монреаль, Начо, Альваро Одриосола.
Полузащитники
Португалия: Бернарду Силва, Жоау Мариу, Гонсалу Гуэдеш, Вилльям Карвалью, Мануэл Фернандеш, Жоау Моутинью, Адриен Силва, Бруну Фернандеш.
Испания: Иско, Тьяго Алькантара, Марко Асенсио, Андрес Иньеста, Коке, Сауль Ньигес, Давид Сильва, Серхио Бускетс.
Нападающие
Португалия: Криштиану Роналду, Рикарду Куарежма, Желсон Мартинш, Андре Силва.
Испания: Диего Коста, Яго Аспас, Лукас Васкес, Родриго.
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