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Неизвестный упал на аргентинских болельщиков с 6-го этажа
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Неизвестный упал на аргентинских болельщиков с 6-го этажа 

Рамблер 49 минут назад
Фото: Газета.Ru
В центре Москвы из окна дома на болельщиков сборной Аргентины по футболу упал мужчина. Инцидент произошел 16 июня около 22.00 во дворе одного из домов на Васильевской улице, сообщает «МК».
Незадолго до падения в окне шестого этажа видели молодого мужчину, возможно, подростка, который был без одежды и вел себя неадекватно.
Потеряв равновесие, он выпал из окна на троих болельщиков, двое из них были госпитализированы. Попал в реанимацию и человек, выпавший из окна. Ночью он скончался. Его личность устанавливается. Квартиру на шестом этаже вскрыли спасатели. Она находилась в запущенном состоянии, весь стол был усыпан пачками от лекарств.
Аргентинцы надеются, что их выпишут до следующего матча с участием национальной сборной.
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