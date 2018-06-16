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Роналду прокомментировал хет-трик в матче против Испании
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Роналду прокомментировал хет-трик в матче против Испании 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал игру с Испанией в матче первого тура группового этапа ЧМ‐2018. Его слова привели на сайте FIFA.
«Я счастлив, это моя лучшая игра на чемпионатах мира. Я счастлив вместе с командой, потому что мы сыграли хорошо. Мы дважды вели, но в конце концов должны были бороться за ничью. Я думаю, результат справедлив», — сказал Роналду.
Португалия будет двигаться дальше, но это будет непросто, подчеркнул он. Он отметил, что сборная Португалии не фаворит на победу в турнире, а пока всего лишь кандидат. «В среду против Марокко будем играть только на победу», — заявил португальский форвард.
В пятницу, 15 июня, сборная Португалии сыграла вничью (3:3) с командой Испании. Роналду забил три мяча и стал четвертым футболистом в истории чемпионатов мира, кому удалось забить на четырех турнирах и при этом самым возрастным автором хет-трика в истории мундиалей.
Кроме того, в игре с Испанией Криштиану Роналду сравнялся с голландцем Ференцем Пушкашем по голам среди представителей европейских национальных сборных. На счету обеих по 84 мяча.
На сегодняшний день Роналду лидирует по следующим показателям среди всех действующих футболистов мира: самое большое количество хет-триков (51), самое большое количество голов за сборную (84), самое большое количество голов за карьеру (657).
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил два года условно за уклонение от уплаты налогов. Чтобы избежать заключения, футболист согласился выплатить штраф в размере почти 19 миллионов евро.
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