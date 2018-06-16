Роналду прокомментировал хет-трик в матче против Испании

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал игру с Испанией в матче первого тура группового этапа ЧМ‐2018. Его слова привели на сайте FIFA.

«Я счастлив, это моя лучшая игра на чемпионатах мира. Я счастлив вместе с командой, потому что мы сыграли хорошо. Мы дважды вели, но в конце концов должны были бороться за ничью. Я думаю, результат справедлив», — сказал Роналду.

Португалия будет двигаться дальше, но это будет непросто, подчеркнул он. Он отметил, что сборная Португалии не фаворит на победу в турнире, а пока всего лишь кандидат. «В среду против Марокко будем играть только на победу», — заявил португальский форвард.

В пятницу, 15 июня, сборная Португалии сыграла вничью (3:3) с командой Испании. Роналду забил три мяча и стал четвертым футболистом в истории чемпионатов мира, кому удалось забить на четырех турнирах и при этом самым возрастным автором хет-трика в истории мундиалей.

Кроме того, в игре с Испанией Криштиану Роналду сравнялся с голландцем Ференцем Пушкашем по голам среди представителей европейских национальных сборных. На счету обеих по 84 мяча.

На сегодняшний день Роналду лидирует по следующим показателям среди всех действующих футболистов мира: самое большое количество хет-триков (51), самое большое количество голов за сборную (84), самое большое количество голов за карьеру (657).