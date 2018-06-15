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Роналду спас Португалию
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Испания упустила победу над Португалий, Роналду оформил хет-трик 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Сборная Португалии сыграла вничью с командой Испании (3:3) в матче 1-го тура группы В чемпионата мира по футболу, проходящего в Сочи.
Уже на 3-й минуте в ворота испанцев был назначен пенальти — Криштиану Роналду ворвался в штрафную соперника, споткнувшись о ногу Начо. Лидер португальской сборной с «точки» уверенно переиграл голкипера Давида Де Хеа.
Отыграться испанцам удалось на 24-й минуте. Диего Коста выиграл силовую борьбу у Пепе, зацепился за мяч, дважды обыграл Фонте, после чего пробил из пределов штрафной в левый нижний угол.
Арбитр взял паузу, чтобы ассистенты рассмотрели видео эпизода борьбы с Пепе, но в итоге гол был засчитан.
Буквально пару минут спустя мощнейший удар Иско пришёлся в крестовину ворот Португалии, а затем мяч отскочил на линию и в поле, где его накрыл голкипер.
Вновь португальцы вышли вперед на 44-й минуте — Криштиану Роналду оформил дубль. Гуэдеш зацепился за мяч у штрафной Испании и выкатил его Роналду, который без сопротивления пробил на силу под ногу де Хеа, а лучший вратарь АПЛ неожиданно выпустил мяч с рук в ворота.
Отличный розыгрыш стандарта на 55-й минуте позволил Испании сравнять счет. Бускетс забежал на подачу и скинул мяч во вратарскую, где Диего Коста опередил защитника и расстрелял ворота в упор, оформив дубль.
А всего три минуты спустя испанцы повели в счете. Иско потерял мяч на краю штрафной, но последующий отскок остался за Начо, который решился на удар с лёта и не прогадал. Мяч после выстрела защитника «Реала» закрутился в дальнюю штангу, от которой отлетел в противоположную, а затем и в ворота.
Уйти от поражения португальцам удалось на 88-й минуте. Криштиану Роналду сбили у штрафной Испании и лучший форвард Португалии идеально реализовал стандарт, ударив в ближнюю девятку.
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