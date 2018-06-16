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Футболист «Арсенала» спас утят
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Футболист «Арсенала» спас утят из пустого бассейна: видео 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Спортсмен собрал птиц в корзинку и отнес к водоему.
Английский футболист Аарон Рэмзи, играющий за клуб «Арсенал», стал героем социальных сетей из-за своего доброго поступка. Рэмзи обнаружил в пустом бассейне утят, которые не могли оттуда выбраться, и спас их.
Процесс спасения футболист освещал в разделе «сторис» в личном Instagram.
Сперва Рэмзи спустился в бассейн и собрал испуганных утят. Для этого футболист использовал корзину, выстеленную одеялом. Собрав птиц, он отнес корзину к ближайшему водоему и выпустил утят на волю.
Не обошлось без проблем — пока спортсмен нес корзинку с утятами к воде, одна из птиц выбралась оттуда и попыталась сбежать в неизвестном направлении. Рэмзи пришлось срочно ловить утенка, не выпуская других пернатых из рук.
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