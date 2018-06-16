Москвичи наказали пьяного болельщика из Нигерии

Жильцы многоэтажки на улице Брусилова в Москве не стали терпеть выходки пьяного фаната и сбросили его из окна второго этажа. Жертвой алкоголя и суровых москвичей оказался буйный болельщик из Нигерии, 26-летний Толуопе Акинди. Он приехал в Россию посмотреть чемпионат мира-2018, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, нигериец порядочно выпил и принялся дебоширить. Около 11 вечера он забрался на козырек подъезда жилого дома, где распевал песни и танцевал.

Жильцы попросили нигерийца прекратить безобразие, но увещевания ни к чему не привели. Тогда один из них столкнул болельщика с козырька. Фаната госпитализировали с переломом обеих пяток.

Сборная Нигерии проведет сегодня в Калининграде свой первый матч на чемпионате мира-2018. Соперниками африканцев станут хорваты. Начало матча в 22:00 МСК.