Английский журналист поразился количеству мошек на ЧМ

Английский журналист "Би-би-си" Джон Мюррей не ожидал увидеть столько мошек в Волгограде во время чемпионата мира по футболу в России, сообщает "Спорт-Экспресс".
"Мошкара везде. Стадион находится рядом с Волгой и кажется, что их миллиарды. К счастью, они меня не искусали, но было очень неприятно. Конечно, нас предупреждали о многих вещах, которые могут произойти в России, но о мошках не было ни слова", — заявил Мюррей.
Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 по 15 июля.
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