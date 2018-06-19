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ФИФА оценила эффективность системы ВАР
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ФИФА довольна системой ВАР на ЧМ-2018, но обсудит ее работу с прессой 

Спорт-Экспресс 19 июня 2018
Фото: РИА Новости
ФИФА по окончании группового турнира чемпионата мира проведет медиа-брифинг, посвященный системе видеопомощи арбитрам (ВАР), информирует BBC. Технология впервые используется на чемпионате мира в России​.
Как отмечается, ФИФА пока полностью удовлетворена нововведением. Совместно с высоким уровнем судейства она полностью оправдывает свое предназначение.
Тем не менее, в ряде случаев на футбольном поле были приняты решения, которые вызывают противоречивые мнения. В связи с этим и будет проведен медиа-брифинг, чтобы не комментировать каждый единичный случай по-отдельности.
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