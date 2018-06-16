Сборная Франции переиграла Австралию в своем первом матче на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает «Чемпионат».
Встреча в рамках группы С только что завершилась на «Казань Арене» со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Антуан Гризманн с пенальти на 58-й минуте и Поль Погба на 80-й с паса Оливье Жиру. Единственный из австрийцев, отметившийся голом — Майл Единак, который на 62-й минуте реализовал одиннадцатиметровый удар.
Главный арбитр матча, уругваец Андрес Кунья, четырежды наказывал игроков желтыми карточками: австралийцев Мэтью Леки, Джоша Рисдона и Азиза Бехича, а также француза Корентина Толиссо.
Тренеры обеих команд, Дидье Дешам (Франция) и Берт ван Марвейк (Австралия), использовали по три замены.
Соперниками Франции и Австралии за выход из группы С являются сборные Дании и Перу, которые сыграют друг с другом нынешним вечером.