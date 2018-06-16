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Аргентина — Исландия. Прямая трансляция
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Чемпионат мира по футболу 2018: Аргентина — Исландия (16 июня, 16:00) 

Рамблер 53 минуты назад
Фото: Reuters
На чемпионате мира по футболу 2018 года стартовал матч Аргентины и Исландии — соперников по так называемой «группе смерти».
Также в ней представлены команды Хорватии и Нигерии, а называется она так, потому что каждый из соперников достаточно силен, чтобы занять в ней первое место, хотя наибольшие шансы на то, конечно, у южноамериканской сборной, за которую играет, возможно, лучший современный футболист — Лионель Месси.
Игра аргентинцев и исландец проходит на «Открытие Арене», стадионе московского «Спартака», а как именно она пройдет и чем закончится, вы сможете узнать во время прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Аргентина: Вилли Кабальеро, Франко Армани, Науэль Гусман.
Исландия: Ханнес Тор Халлдорсон, Рунар Алекс Рунарссон, Фредерик Шрам.
Защитники
Аргентина: Николас Тальяфико, Кристиан Ансальди, Николас Отаменди, Маркос Рохо, Федерико Фасио, Габриэль Меркадо.
Исландия: Рагнар Сигурдссон, Кари Арнасон, Хордур Магнуссон, Биркир Севарссон, Ари Скуласон, Холмар Эрн Эйолфссон, Сверрир Ингасон.
Полузащитники
Аргентина: Анхель Ди Мария, Энцо Перес, Маркос Акунья, Эвер Банега, Лукас Билья, Кристиан Павон, Джовани Ло Чельсо, Хавьер Маскерано, Максимильяно Меса, Эдуардо Сальвио.
Исландия: Гилфи Сигурдссон, Самуэль Кари Фридйонссон, Биркир Бьярнасон, Рюрик Гисласон, Йоханн Берг Гудмундссон, Арнор Траустасон, Арон Гуннарссон, Олафур Инги Скуласон, Эмил Холлфредссон.
Нападающие
Аргентина: Лионель Месси, Серхио Агуэро, Пауло Дибала, Гонсало Игуаин.
Исландия: Альберт Гудмундссон, Бьорн Сигурдарсон, Йон Дади Бедварссон, Альфред Финнбогасон.
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