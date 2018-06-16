Чемпионат мира по футболу 2018: Аргентина — Исландия (16 июня, 16:00)

На чемпионате мира по футболу 2018 года стартовал матч Аргентины и Исландии — соперников по так называемой «группе смерти».

Также в ней представлены команды Хорватии и Нигерии, а называется она так, потому что каждый из соперников достаточно силен, чтобы занять в ней первое место, хотя наибольшие шансы на то, конечно, у южноамериканской сборной, за которую играет, возможно, лучший современный футболист — Лионель Месси

Игра аргентинцев и исландец проходит на «Открытие Арене», стадионе московского «Спартака» , а как именно она пройдет и чем закончится, вы сможете узнать во время прямой трансляции на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Полузащитники

Нападающие