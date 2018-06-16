Чемпионат мира по футболу 2018: Германия — Мексика (17 июня, 18:00). Прогноз на матч

Завтра, 17 июня, состоится первый матч группы F чемпионата мира по футболу 2018 года — на столичных «Лужниках» сыграют сборные Германии и Мексики. Встреча стартует в 18:00 по московскому времени.

Ранее команды играли друг с другом лишь однажды — менее года назад и также на территории России. В полуфинальном матче Кубка конфедераций-2017 сильнее оказались немцы (4:1), в итоге выигравшие турнир.

Эксперты не прогнозируют Германии особенных трудностей и в завтрашней игре, и во всех остальных матчах группового этапа — со Швецией и Южной Кореей. А как все будет на самом деле, вы сможете узнать из прямой трансляции на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Полузащитники

Нападающие