Завтра, 17 июня, состоится первый матч группы F чемпионата мира по футболу 2018 года — на столичных «Лужниках» сыграют сборные Германии и Мексики. Встреча стартует в 18:00 по московскому времени.
Ранее команды играли друг с другом лишь однажды — менее года назад и также на территории России. В полуфинальном матче Кубка конфедераций-2017 сильнее оказались немцы (4:1), в итоге выигравшие турнир.
Эксперты не прогнозируют Германии особенных трудностей и в завтрашней игре, и во всех остальных матчах группового этапа — со Швецией и Южной Кореей. А как все будет на самом деле, вы сможете узнать из прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Германия: Мануэль Петер Нойер, Марк-Андре тер Штеген, Кевин Трапп.
Мексика: Хосе Корона, Гильермо Очоа, Альфредо Талавера.
Защитники
Германия: Жером Боатенг, Маттиас Гинтер, Никлас Зюле, Йозуа Киммих, Марвин Платтенхардт, Себастьян Руди, Антонио Рюдигер, Йонас Хектор, Матс Хуммельс.
Мексика: Уго Айяла, Эдсон Альварес, Мигель Лайюн, Рафаэль Маркес, Эктор Морено, Карлос Сальседо.
Полузащитники
Германия: Юлиан Брандт, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Юлиан Дракслер, Тони Кроос, Месут Озил, Марко Ройс, Сами Хедира.
Мексика: Хавьер Акино, Хесус Гальярдо, Андрес Гуардадо, Эрик Гутьеррес, Джонатан дос Сантос, Марко Фабиан, Эктор Эррера.
Нападающие
Германия: Тимо Вернер, Марио Гомес, Томас Мюллер.
Мексика: Карлос Вела, Джовани дос Сантос, Хесус Корона, Ирвин Лосано, Орибе Перальта, Рауль Хименес, Хавьер Эрнандес.