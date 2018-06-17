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Уткин сделал скандальное заявление
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Уткин назвал сборную Исландии потомками викингов-лузеров 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Известный футбольный комментатор Василий Уткин раскритиковал сборную Исландии и их болельщиков.
Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал игру сборной Исландии в игре 16 июня с командой Аргентины в рамках чемпионата мира по футболу.
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Как он заявил на своем Youtube-канале, пишет «Чемпионат.ru», он не понимает, как можно восхищаться игрой исландцев.
«Посмотрел игру сборной Исландии против Аргентины. Они, конечно, молодцы, но у них другого способа нет. Вы восхищаетесь ухабом на дороге или как кто-то виртуозно разбил в гостях дорогущую хрустальную чашку?», — отметил комментатор.
По его мнению, в такой игре нет ничего интересного, а сборная Исландии только мешает всем играть в футбол.
«Они же троечники, это потомки викингов-лузеров, которые от кого-то смотались, куда глаза глядят плыли, нашли себе остров, на котором даже овцы не жили. И вы восхищаетесь тем, как эти люди в 22 ноги, иногда в 22 руки и 11 голов разрушают одну игру, вторую игру, третью игру», — добавил Уткин.
В связи с этим, исландцам следует как можно быстрее собрать свои «немудрящие» вещи и отправятся к вулкналам, на которые пытаются походить, заключил известный комментатор.
Напомним, 16 июня сборная Исландии сыграла вничью с командой из Аргентины (1:1). Исландцы встретятся с нигерийцами 22 июня, а после с командой из Хорватии — 26 июня.
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Комментарии25  Ещё 7 источников 
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