Уткин сделал скандальное заявление

Уткин назвал сборную Исландии потомками викингов-лузеров

Известный футбольный комментатор Василий Уткин раскритиковал сборную Исландии и их болельщиков.

Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал игру сборной Исландии в игре 16 июня с командой Аргентины в рамках чемпионата мира по футболу.

Как он заявил на своем Youtube-канале , пишет «Чемпионат.ru», он не понимает, как можно восхищаться игрой исландцев.

«Посмотрел игру сборной Исландии против Аргентины. Они, конечно, молодцы, но у них другого способа нет. Вы восхищаетесь ухабом на дороге или как кто-то виртуозно разбил в гостях дорогущую хрустальную чашку?», — отметил комментатор.

По его мнению, в такой игре нет ничего интересного, а сборная Исландии только мешает всем играть в футбол.

«Они же троечники, это потомки викингов-лузеров, которые от кого-то смотались, куда глаза глядят плыли, нашли себе остров, на котором даже овцы не жили. И вы восхищаетесь тем, как эти люди в 22 ноги, иногда в 22 руки и 11 голов разрушают одну игру, вторую игру, третью игру», — добавил Уткин.

В связи с этим, исландцам следует как можно быстрее собрать свои «немудрящие» вещи и отправятся к вулкналам, на которые пытаются походить, заключил известный комментатор.

Напомним, 16 июня сборная Исландии сыграла вничью с командой из Аргентины (1:1). Исландцы встретятся с нигерийцами 22 июня, а после с командой из Хорватии — 26 июня.