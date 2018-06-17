ФИФА назвала лучший момент дня на ЧМ

ФИФА назвала гол Финнбогасона в ворота Аргентины моментом дня на ЧМ-2018

Счет в матче открыл форвард «альбиселесте» Серхио Агуэро, который получив передачу от Маркоса Рохо в штрафной и точно пробил по воротам соперника. Исландцы восстановили равенство в счете через 4 минуты: Альфред Финнбогасон был первым на добивании..

После первого тура группового этапа ЧМ-2018 сборная Хорватии лидирует в группе D, имея в активе 3 очка. Второе и третье места в квартете делят сборные Аргентины и Исландии, сыгравшие вчера вничью — 1:1. На последней строчке расположились нигерийцы.