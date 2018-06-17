Ещё
ФИФА назвала лучший момент дня на ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

ФИФА назвала гол Финнбогасона в ворота Аргентины моментом дня на ЧМ-2018 

SPORT24.ru 3 часа назад
Фото: Twitter
Вчера, 16 июня, состоялся матч первого круга группового этапа чемпионата мира в России Исландия — Аргентина. Встреча, проходившая на стадионе «Спартак» в Москве, завершилась вничью — 1:1. Оба мяча были забиты в первом тайме.
Счет в матче открыл форвард «альбиселесте» Серхио Агуэро, который получив передачу от Маркоса Рохо в штрафной и точно пробил по воротам соперника. Исландцы восстановили равенство в счете через 4 минуты: Альфред Финнбогасон был первым на добивании..
После первого тура группового этапа ЧМ-2018 сборная Хорватии лидирует в группе D, имея в активе 3 очка. Второе и третье места в квартете делят сборные Аргентины и Исландии, сыгравшие вчера вничью — 1:1. На последней строчке расположились нигерийцы.
SPORT24.ru: последние новости
Диего Марадона извинился за курение на матче Аргентина – Исландия Пицци: "Саудовская Аравия попытается навязать России свою игру" Перуанец набрал избыточный вес ради билетов на ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уткин сделал скандальное заявление22
Иностранцы поглумились над открытием ЧМ59
Российский ресторан возмутил британского футболиста78
Объявлен лучший момент дня на чемпионате мира2
Москва «пала» под напором аргентинцев16
Видео
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
После выступления на ЧМ Уильямса вызвали в Кремль
ЧМ по футболу 2018 В мире
05:36
На ЧМ назначен первый пенальти после видеоповтора
Футбол Волейбол
06:39
Исландские болельщики готовятся к игре с Аргентиной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:00
Иностранные болельщики отправятся в Крым
ЧМ по футболу 2018
05:39
Климкину «дали сдачи» за призыв испортить ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
00:31
Футболист «Арсенала» спас утят
Футбол
05:23
Российской сборной вынесли вердикт на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:02
Кому Робби Уильямс показал «фак» на открытии ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение