ФИФА назвала лучший момент дня на ЧМ

Вчера, 16 июня, состоялся матч первого круга группового этапа чемпионата мира в России Исландия — Аргентина. Встреча, проходившая на стадионе «Спартак» в Москве, завершилась вничью — 1:1. Оба мяча были забиты в первом тайме.
Moment of the Day 👀
When @A_Finnbogason drew #ISL level against #ARG on their #WorldCup debut ️⚽️
🎥 Highlights 👉 https://t.co/LOdKDXkdnV
📺 TV listings 👉 https://t.co/xliHcye6wm pic.twitter.com/gZYLeARIQX— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 16 июня 2018 г.
Счет в матче открыл форвард «альбиселесте» Серхио Агуэро, который получив передачу от Маркоса Рохо в штрафной и точно пробил по воротам соперника. Исландцы восстановили равенство в счете через 4 минуты: Альфред Финнбогасон был первым на добивании..
После первого тура группового этапа ЧМ-2018 сборная Хорватии лидирует в группе D, имея в активе 3 очка. Второе и третье места в квартете делят сборные Аргентины и Исландии, сыгравшие вчера вничью — 1:1. На последней строчке расположились нигерийцы.