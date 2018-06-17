Голкипер египтян объяснил отказ от награды

Голкипер сборной Египта не принял награду лучшему игроку матча с Уругваем

Вратарь сборной Египта Мохамед эль-Шенави был признан лучшим игроком матча с Уругваем (0:1) в первом туре группового этапа чемпионата мира—2018, но отказался получать награду, сообщает The Sun.

Причиной отказа футболиста стало то, что награда предоставляется одной из торговых марок пива, а Эль-Шенави — мусульманин, и религия запрещает ему употреблять алкоголь.

Уругвайцы нанесли 14 ударов по воротам эль-Шенави, 4 из них пришлись в створ.

Соперниками сборной Египта по группе А помимо Уругвая являются команды России и Саудовской Аравии.