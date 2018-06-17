Поворот не туда: швейцарцы попали в Донбасс вместо ЧМ-2018

Швейцарские болельщики решили отправиться в Россию на чемпионат мира — 2018 своим ходом, однако навигатор привел их в Донбасс. «Газета.Ru» выясняет, как фанатам удалось выбраться из зоны военного конфликта.

Группа болельщиков сборной Швейцарии по футболу решила поддержать свою команду на чемпионате мира — 2018 и отправилась в Россию своим ходом. Пятеро фанатов поехали в Ростов-на-Дону, где 17 июня швейцарцы сыграют с Бразилией, на машине, предварительно построив маршрут в навигаторе. Как оказалось, это было не лучшей идеей.

Навигатор проложил маршрут в Россию через Донецк, что швейцарских болельщиков нисколько не смутило. По пути в Ростов-на-Дону швейцарцы планировали переночевать в одном из отелей населенного пункта Амвросиевка, находящийся в чуть более чем 16 км от российской границы. Об этом сообщила украинская журналистка и волонтер Анна Домбровская.

Примечательно, что данная поездка несла реальную угрозу жизни болельщиков: швейцарские фанаты едва не заехали в зону боевых действий, которые проходят на юго-востоке Украины.

Каким образом им удалось пересечь границу данного района — неизвестно.

«Вот любопытно, а при пересечении границы Украины или на блокпостах на въезде в зону ООС (на Украине события в Донбассе называют операцией объединенных сил. — «Газета.Ru») у туристов вообще не спрашивают цель поездки?» — написала Домбровская у себя в фейсбуке.

Для того, чтобы попасть с территории Украины в область самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), необходимо иметь при себе два документа: визу, а также специальный пропуск, который выдает Служба безопасности Украины (СБУ). Чтобы получить данный пропуск, гражданин должен подать заявку в СБУ, указав в ней свои данные и цель поездки, а затем ожидать около десяти дней, в течение которых она будет рассмотрена.

Отмечается, что швейцарские болельщики не были осведомлены об этом. Более того, как сообщила Домбровская, они не знали о том, что на данной территории проходят военные действия.

В комментариях к публикации подписчики оказались крайне удивлены этим фактом. При этом один из пользователей, проживающий в Швейцарии, подчеркнул, что в стране местные СМИ практически не информируют граждан о том, что происходит на территории государств, которые не являются соседними.

Благодаря журналистке швейцарцам, чей автомобиль четко указывал на их намерение приехать на чемпионат мира — 2018, удалось миновать опасную зону.

Стоит отметить, что на Украине крайне резко реагируют на проведение мирового первенства в России. Так, на днях министр иностранных дел Украины Павел Климкин пригрозил «испортить футбольный праздник» всем болельщикам, которые приедут на мундиаль, проводимый в соседней стране.

«Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый болельщик, который едет в Россию, понял, что он едет не на футбольный праздник, хотя желание поддержать свою команду понятное, а в такую страну, где есть политзаключенные, которая нарушила все международные правила. Футбольный праздник мы им должны испортить», — цитирует Климкина «Украинские новости».

Он же ранее уже делал неоднозначные намеки на проведение акций в России во время футбольного турнира. В частности, глава МИД Украины настойчиво рекомендовал своим согражданам отказаться от поездки в Россию.

«Призываю всех украинцев не ехать в Россию на чемпионат мира — 2018 по футболу. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена», — приводит слова политика официальная страница ведомства в твиттере.

При этом стоит отметить, что швейцарские болельщики являются далеко не единственными, кто решил отправиться в Россию своим ходом.

Например, 70-летний болельщик сборной Германии по футболу Губерт Вирт выехал в Москву на чемпионат мира — 2018 на довоенном тракторе. Вместе с собой он взял и свою собаку. На весь путь Вирту потребовался один месяц. Далее он намерен отправиться на своем тракторе в Санкт-Петербург для того, чтобы посетить полуфинальный матч мундиаля. После этого он отбудет обратно в Германию.

Еще более экзотический способ выбрал болельщик из Аргентины по имени Матиас Амайя. Фанат «альбиселесте» прибыл в Россию на своем велосипеде, преодолев более 80 тысяч километров.

Также хорошо известна история исландской пары болельщиков Хилмира Кьяртанссона и Гретера Йонссона, которые стали победителями одного из конкурсов у себя в стране, выиграв автомобиль. Именно его фанаты из страны викингов и выбрали в качестве способа передвижения в Россию на главный футбольный турнир.

Чемпионат мира — 2018 пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

Сборная Швейцарии сыграет в группе Е с командами Бразилии (17 июня), Сербии (22 июня) и Коста-Рики (27 июня).