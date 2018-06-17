ФИФА объяснила пустые места на матче Египет-Уругвай

ФИФА объяснила наличие пустых мест на матче Египет-Уругвай

Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что большое количество пустых мест на стадионе в Екатеринбурге на матче чемпионата мира между сборными Египта и Уругвая образовалось из-за неявки на игру людей с билетами от клиентских групп.

Встреча группы A между сборными Уругвая и Египта прошла в пятницу в Екатеринбурге и завершилась победой команды Оскара Табареса со счетом 1:0. По официальной информации, игру посетили 27 тысяч 15 зрителей, тогда как было распределено 32 тысячи 278 билетов. Во время телетрансляции было заметно, что на центральной трибуне стадиона есть пустые места. После матча сообщалось, что ФИФА проверяет, почему на игру пришло меньше людей, чем было распродано билетов.

"Мы можем подтвердить, что ситуация с матчем в Екатеринбурге в основном была связана с неявкой людей с забронированными билетами на игру от всех клиентских групп (ФИФА). Не было никаких проблем с билетными операциями ФИФА на месте, которые помешали бы владельцам билетов посетить матч", — цитирует представителя ФИФА RTE.

Ранее стало известно, что администрация города Екатеринбург направит официальный запрос в ФИФА для разъяснения ситуации с не до конца заполненными трибунами на матче группового этапа чемпионата мира между сборными Уругвая и Египта.