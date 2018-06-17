Анонс четвёртого игрового дня ЧМ-2018

Действующие чемпионы мира немцы сыграют в Москве с Мексикой. 39-летний защитник «ацтеков» Рафаэль Маркес в случае выхода на поле станет третьим футболистом в истории, принявшим участием в пяти мундиалях. В Ростове-на-Дону Бразилия встретится со Швейцарией, а в другом матче группы E Коста-Рика померится силами с Сербией. RT представляет анонс матчей четвёртого игрового дня ЧМ-2018.

Германия — Мексика (18:00, Москва)

Действующие чемпионы мира немцы подходят к первому матчу мундиаля с Мексикой не в лучшем состоянии. В четырёх товарищеских встречах в 2018 году Бундестим одержала лишь одну победу. В начале июня Германия не без труда переиграла скромную Саудовскую Аравию (2:1), в ворота которой чуть позже Россия отправила пять безответных мячей. А незадолго до этого немцы впервые за 32 года уступили Австрии.

Однако Йохахим Лёв не склонен драматизировать ситуацию. По его словам, подопечные выйдут на пик формы ближе к плей-офф.

В строй Бундестим вернулся пропустивший восемь месяцев голкипер «Баварии» Мануэль Нойер . Любопытно, кто займёт место на последнем рубеже — он или Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны», получивший пост номер один год назад на Кубке Конфедераций.

При этом в матче с Мексикой Германия может остаться без Месута Озила, который продолжает восстанавливаться после небольшого повреждения.

В ещё более крупный скандал в преддверии мундиаля попали мексиканцы. После победы над Шотландией в товарищеском матче футболисты с размахом отметили 30-летие своей главной звезды Чичарито в компании девушек лёгкого поведения, приезд которых попал в объективы камер журналистов. Сам Чичарито позже опроверг эту информацию и отметил, что у сборной после матча был выходной. В местной федерации решили никого не наказывать.

Впрочем, этот факт в историю вряд ли попадёт в отличие от достижений защитника сборной Мексики Рафаэля Маркеса.

В случае выхода на поле в игре с немцами 39-летний спортсмен станет всего третьим футболистом в истории, принявшим участие в пяти чемпионатах мира, после соотечественника Антонио Карвахаля и немца Лотара Маттеуса.

В финальных стадиях ЧМ Маркес провёл 16 матчей. После прошлогоднего Кубка Конфедераций Рафаэль перестал вызываться в сборную, но в последний момент был включён в заявку на ЧМ.

Что касается истории личных встреч Германии и Мексики, то в последний раз команды пересеклись как раз в полуфинале Кубка Конфедераций, и немцы не оставили сопернику ни единого шанса — 4:1. Вообще же представители зоны КОНКАКАФ в пяти матчах ни разу не обыгрывали Бундестим.

Весьма любопытно также, кто одержит «победу» на трибунах. По словам президента Немецкого футбольного союза Райнхарда Гринделя, Германия заняла второе место после России по числу проданных на матчи ЧМ билетов — 72 тысячи. Однако если мексиканцы за несколько дней до матча буквально заполонили улицы Москвы, то немцев в столице практически не видно.

Бразилия — Швейцария (21:00, Ростов-на-Дону)

Пятикратные чемпионы мира бразильцы начнут свой путь на турнире матчем со Швейцарией. Для команд эта встреча станет девятой в истории. На данный момент небольшое преимущество на стороне южноамериканского коллектива, который одержал три победы при трёх ничьих и двух поражениях. При этом соперники лишь раз пересекались в официальном матче.

Произошло это 68 лет назад на далёком чемпионате мира-1950. Тот мундиаль был домашним для бразильцев, но скромные «нати» на предварительном групповом этапе сенсационно отобрали очки у хозяев. Матч завершился вничью — 2:2. Правда в «финальную пульку» в итоге всё равно пробилась Бразилия.

В дальнейшем команды, как уже говорилось, встречались только в контрольных встречах. Последняя состоялась в 2013-м и завершилась домашней победой Швейцарии с минимальным счётом. Единственный мяч в свои ворота тогда отправил Дани Алвес, который на ЧМ в Россию не прилетел из-за травмы.

Зато сумел восстановиться от повреждения Неймар. Нападающий вышел на поле впервые за три месяца в начале июня в рамках товарищеского матча с Хорватией, а уже в следующей игре с Австрией отметился забитым мячом, который стал для него 55-м за сборную в 85 матчах. Таким образом, форвард ПСЖ обошёл по этому показателю чемпиона мира-1994 Ромарио.

В настоящий момент больше него за сборную Бразилии забивали только Роналдо (62 гола) и Пеле (77). Кажется, 26-летнему Неймару вполне по силам обойти обоих, а уж в матче с Швейцарией игрок постарается пополнить свой счёт.

Partiu Rússia, partiu buscar o nosso sonho! ✈️🇷🇺 pic.twitter.com/yVm1MMPmWF— Neymar Jr (@neymarjr) 10 июня 2018 г. С другой стороны, считать европейскую команду аутсайдером не стоит. В квалификации ЧМ «нати» в своей группе пропустили вперёд только чемпионов Европы португальцев, а в товарищеских матчах в преддверии мундиаля одержали три победы с общим счётом — 9:0. Не смогли обыграть швейцарцы только Испанию, с которой разошлись миром — 1:1.

Коста-Рика — Сербия (15:00, Самара)

Четыре года назад на чемпионате мира в Бразилии сборная Коста-Рики произвела настоящий фурор, добравшись до четвертьфинала. В России «лос тикос» постараются повторить свой успех, однако сделать это будет сложно, потому что лидеры команды постарели, и многие из них преодолели 30-летний рубеж: Кейлору Навасу — 31, капитану Брайану Руису — 32, Кристиану Боланьосу — 34.

Что касается сербов, то они на ЧМ-2014 не попали и возвращаются на мундиаль спустя восемь лет. Понятно, что симпатии большинства российских болельщиков окажутся именно на стороне «белых орлов», тем более в их составе выступает защитник «Зенита» Бранислав Иванович. А другой игрок обороны сербов Урош Спаич незадолго до мундиаля перебрался в «Краснодар». Наконец, Милан Родич ранее выступал за «Зенит», «Волгу» и «Крылья Советов».

А выводил Сербию на ЧМ Славолюб Муслин , который в России поработал с целым рядом клубов. Правда, сразу по окончании квалификации наставник покинул национальную команду.

По информации СМИ, в местной федерации были крайне недовольны тем, что тренер предоставляет мало игровой практики главной молодой звезде команды Сергею Милинковичу-Савичу.