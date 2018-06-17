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Игроки «Барселоны» обсудили Головина в приватном чате
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СМИ: игроки «Барселоны» обсуждали Головина в групповом чате в WhatsApp 

Чемпионат.com 10 минут назад
Фото: РИА Новости
Игроки «Барселоны» обсуждали возможный трансфер полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина в приватном групповом чате в мессенджере WhatsApp, утверждает Don Balon.
Некоторые представители каталонского клуба считают, что Головин может стать идеальной заменой Серхио Бускетсу.
Напомним, главным претендентом на игрока сборной России считается «Ювентус». По последней информации, опубликованной в итальянских изданиях, туринский клуб предлагает ЦСКА за Головина € 15 млн плюс бонусы, но «армейцы» требуют € 25 млн  В прошлом сезоне 22-летний хавбек принял участие в 27 матчах российской Премьер-Лиги, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи.
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