Авербух оценил уровень организации ЧМ-2018 по футболу

Режиссёр церемонии открытия чемпионата мира по футболу2018 года в России, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух дал оценку организации турнира.

«Можно поставить твёрдую «пятёрку» организаторам чемпионата мира. Как режиссёр церемонии открытия турнира я волновался, она получилась яркой, динамичной, так стартовал и чемпионат в России», — приводит слова Авербуха РИА Новости.

Он отметил, что посетил матчи в Санкт-Петербурге и Москве и завил, что атмосфера на играх была прекрасной.

«Болельщики благодарят за условия, в которых пребывают в нашей стране. Очень приятно видеть красивые стадионы, к концу чемпионата будет такая же грусть, как на Олимпиаде 1980 года, когда в небо улетал талисман Игр— мишка», — добавил фигурист.

Ранее сообщалось, что за четыре дня ЧМ-2018 Фестиваль болельщиков посетили более 1 млн человек.