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Авербух оценил уровень организации ЧМ
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Авербух оценил уровень организации ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Режиссёр церемонии открытия чемпионата мира по футболу2018 года в России, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух дал оценку организации турнира.
«Можно поставить твёрдую «пятёрку» организаторам чемпионата мира. Как режиссёр церемонии открытия турнира я волновался, она получилась яркой, динамичной, так стартовал и чемпионат в России», — приводит слова Авербуха РИА Новости.
Он отметил, что посетил матчи в Санкт-Петербурге и Москве и завил, что атмосфера на играх была прекрасной.
«Болельщики благодарят за условия, в которых пребывают в нашей стране. Очень приятно видеть красивые стадионы, к концу чемпионата будет такая же грусть, как на Олимпиаде 1980 года, когда в небо улетал талисман Игр— мишка», — добавил фигурист.
Ранее сообщалось, что за четыре дня ЧМ-2018 Фестиваль болельщиков посетили более 1 млн человек.
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