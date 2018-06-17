Немецкий болельщик добрался до ЧМ на тракторе

Немецкий болельщик, приехавший на ЧМ-2018 на тракторе, остался доволен качеством дорог РФ

Немецкий болельщик Гурберт Вирт, приехавший в Россию на чемпионат мира по футболу на тракторе, остался доволен качеством российских дорог. Об этом он рассказал журналистам.

Вирт преодолел более 2,5 тысячи километров от Форхгайма до Москвы. Трактор, на котором он приехал, был выпущен в 1936 году. В воскресенье глава Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев вручил Вирту билет на матч чемпионата мира Германия — Мексика.

"Никаких проблем с российскими дорогами у меня не возникло. Их можно сравнить с немецкими. Меня пять раз останавливали полицейские, но только чтобы сфотографироваться", — сказал Вирт.

"Когда я приехал в Россию, попросил о возможности посетить этот матч. И правительство Москвы мне ее предоставило, за что я очень благодарен", — добавил он.

По словам Вирта, самым интересным в дороге были люди и новые знакомства.

Матч группового этапа Германия — Мексика пройдет на стадионе "Лужники" в воскресенье, начало матча в 18:00 мск.