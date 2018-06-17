Стартовал очередной матч чемпионата мира по футболу 2018 года. На этот раз друг с другом играют сборные Бразилии и Швейцарии. Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена», что в Ростове-на-Дону.
До сегодняшнего дня бразильцы и швейцарцы играли лишь однажды, в 2013 году, причем со счетом 1:0 победили европейцы, однако гол забил все же бразилец, но в свои ворота.
Бразилия и Швейцария являются соперниками по группе Е, в которой также представлены сборные Сербии и Коста-Рики, ранее сегодня уже сыгравшие друг с другом. Победа досталась славянам (1:0).
Кому достанется победа, а кому поражение в матче Бразилия — Швейцария, вы можете узнать во время прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Бразилия: Эдерсон, Алисон, Кассио Рамос.
Швейцария: Ян Зоммер, Роман Бюрки, Ивон-Ландри Мвого.
Защитники
Бразилия: Тьяго Силва, Марсело, Данило, Педро Жеромел, Филипе Луис, Маркиньос, Жуан Миранда, Фагнер.
Швейцария: Штефан Лихтштайнер, Мануэль Аканджи, Йоан Джуру, Михаэль Рико Ланг, Нико Эльведи, Франсуа Мубандже, Рикардо Родригес, Фабиан Шер.
Полузащитники
Бразилия: Фред, Дуглас Коста, Ренато Аугусто, Виллиан, Каземиро, Филиппе Коутиньо, Паулиньо, Фернандиньо.
Швейцария: Желсон Фернандеш, Валон Бехрами, Гранит Джака, Блерим Джемаили, Денис Закария, Стивен Цубер, Ремо Фройлер, Джердан Шакири.
Нападающие
Бразилия: Неймар, Роберто Фирмино, Габриэл Жезус, Тайсон.
Швейцария: Йосип Дрмич, Марио Гавранович, Харис Сеферович, Брель Эмболо.