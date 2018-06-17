Чемпионат мира по футболу 2018: Бразилия — Швейцария (17 июня, 21:00)

Стартовал очередной матч чемпионата мира по футболу 2018 года. На этот раз друг с другом играют сборные Бразилии и Швейцарии. Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена», что в Ростове-на-Дону.

До сегодняшнего дня бразильцы и швейцарцы играли лишь однажды, в 2013 году, причем со счетом 1:0 победили европейцы, однако гол забил все же бразилец, но в свои ворота.

Бразилия и Швейцария являются соперниками по группе Е, в которой также представлены сборные Сербии и Коста-Рики, ранее сегодня уже сыгравшие друг с другом. Победа досталась славянам (1:0).

Кому достанется победа, а кому поражение в матче Бразилия — Швейцария, вы можете узнать во время прямой трансляции на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Бразилия: Эдерсон, Алисон, Кассио Рамос.

Защитники

Полузащитники

Нападающие