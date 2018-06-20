У Салаха возник конфликт с федерацией

У форварда сборной Египта Мохамеда Салаха возник конфликт с руководством федерации футбола, сообщает Egypt Today.

Как стало известно изданию, футболист считает спортивных чиновников виновными в поражении от команды России (1:3).

Салах остался недоволен отелем, в котором, по его мнению, многие вещи отвлекали команду от настроя на решающую игру.

Игрок «Ливерпуля» решил покинуть расположение сборной Египта до матча заключительного тури группового этапа с командой Саудовской Аравии. Впрочем, президент федерации намерен провести переговоры со звездой и убедить его остаться.

Напомним, что после поражения от России египтяне потеряли шансы на выход из группы.