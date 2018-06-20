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У Салаха возник конфликт с федерацией
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У Салаха возник конфликт с федерацией 

LiveSport.Ru 15 часов назад
Фото: GettyImages
У форварда сборной Египта Мохамеда Салаха возник конфликт с руководством федерации футбола, сообщает Egypt Today.
Как стало известно изданию, футболист считает спортивных чиновников виновными в поражении от команды России (1:3).
Салах остался недоволен отелем, в котором, по его мнению, многие вещи отвлекали команду от настроя на решающую игру.
Игрок «Ливерпуля» решил покинуть расположение сборной Египта до матча заключительного тури группового этапа с командой Саудовской Аравии. Впрочем, президент федерации намерен провести переговоры со звездой и убедить его остаться.
Напомним, что после поражения от России египтяне потеряли шансы на выход из группы.
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