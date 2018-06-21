Мексиканские фанаты нарвались на штраф из-за гомофобии

Международная федерация футбола (ФИФА) решила оштрафовать Федерацию футбола Мексики на десять тысяч долларов (600 000 рублей) из-за поведения фанатов во время матча на чемпионате мира против сборной Германии. Об этом сообщил в Twitter корреспондент агентства The Associated Press Роб Харрис (Rob Harris).

ФИФА подвергла мексиканцев штрафу с формулировкой «скандирования дискриминационного и оскорбительного характера». Отмечается, что причиной стали гомофобные выкрики в адрес немецкого вратаря Мануэля Нойера (Manuel Neuer).

Мексиканских болельщиков не впервые обвиняют в гомофобном поведении на стадионе. Во время футбольных матчей они часто скандируют слово «puta», которое считается в Мексике оскорбительным и обозначает представителей сексуальных меньшинств. Федерация футбола Мексики уже была оштрафована за подобные выходки фанатов в 2015 году на матче против Сальвадора и в 2016 на матче с Канадой.

В воскресенье, 17 июня, сборная Мексика обыграла действующих чемпионов мира — сборную Германии — со счетом 1:0, что позволило ей возглавить группу F с тремя очками.