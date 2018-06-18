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Странному жесту Черчесова на ЧМ нашли объяснение
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Дзюба объяснил жест Черчесова во время матча с Саудовской Аравией 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
Форвард сборной России Артем Дзюба объяснил жест главного тренера команды Станислава Черчесова по ходу матча чемпионата мира против команды Саудовской Аравии.
Дзюба на 70-й минуте заменил Федора Смолова и уже через минуту забил гол. Черчесов поздравил форварда своеобразным жестом, напоминающим воинское приветствие.
Матч закончился со счетом 5-0 в пользу россиян.
«Я показывал, что должен быть на поле, играть, и тренер, видимо, обозначил, что понял меня. Для меня это был приятный жест с его стороны. Сидя на скамейке запасных, я очень ждал своего шанса и надеялся, что Станислав Черчесов выпустит меня на поле», — приводит Life слова Дзюбы.
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