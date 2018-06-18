Странному жесту Черчесова на ЧМ нашли объяснение

Дзюба объяснил жест Черчесова во время матча с Саудовской Аравией

Форвард сборной России Артем Дзюба объяснил жест главного тренера команды Станислава Черчесова по ходу матча чемпионата мира против команды Саудовской Аравии. Дзюба на 70-й минуте заменил Федора Смолова и уже через минуту забил гол. Черчесов поздравил форварда своеобразным жестом, напоминающим воинское приветствие. Матч закончился со счетом 5-0 в пользу россиян. «Я показывал, что должен быть на поле, играть, и тренер, видимо, обозначил, что понял меня. Для меня это был приятный жест с его стороны. Сидя на скамейке запасных, я очень ждал своего шанса и надеялся, что Станислав Черчесов выпустит меня на поле», — приводит Life слова Дзюбы.