Победа сборной подогрела интерес россиян к ЧМ

ВЦИОМ: интерес россиян к ЧМ-2018 вырос после победы над Саудовской Аравией

Интерес россиян к проходящему в стране чемпионату мира по футболу 2018 года вырос после разгромной победы сборной России над командой Саудовской Аравии.

Отмечается, до открытия турнир 52% опрошенных собирались смотреть матчи, то после первой игры сборной России эта доля выросла до 64%, при это более 35% планируют смотреть только игры российской команды, а 29% — регулярно смотреть все трансляции турнира.