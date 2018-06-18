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«Ювентус» нашел способ заполучить Головина
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«Ювентус» улучшит предложение по Головину 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
"Ювентус" продолжает вести переговоры с московским ЦСКА относительно возможного трансфера полузащитника Александра Головина, сообщает Football Italia.
После того, как армейцы отвергли предложение туринского клуба, предлагающего за игрока €15 млн, руководство "бьянконери" готово улучшить первоначальное предложение. Ожидается, что "Ювентус", уже согласовавший личный контракт с Головиным, предложит ЦСКА определенный процент с возможной последующей продажи футболиста.
Армейцы намерены выручить за 22-летнего хавбека €25 млн  Ранее футбольный агент оценил готовность Головина к переходу в топ-клуб.
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