Официально: «Амкар» прекращает свое существование

Футбольный клуб "Амкар" прекращает свое существование. Руководство клуба приняло решение не заявляться даже в ПФЛ. На минувшей неделе, напомним, Российский футбольный союз (РФС) отозвал лицензию у пермского клуба, беспрерывно игравшего в высшем дивизионе с 2004 года, из-за отсутствия финансовых гарантий на сезон-2018/19.

— Будет ли "Амкар" заявляться в ПФЛ? — вопрос владельцу пермского клуба Геннадию Шилову

— Нет, не будет. Финансирования нет.

— То есть клуб прекращает свое существование?

— Финансирования у нас нет, какой смысл копить долги?

— Есть ли спрос на футболистов "Амкара"?

— Да, на игроков спрос есть.

В минувшем сезоне "Амкар" занял 13-е место в премьер-лиги, а в переходных матчах за право остаться в РФПЛ клуб по сумме двух встреч победил "Тамбов" (3:0). Судя по всему, теперь место уральцев в высшем дивизионе займет "Анжи", который не смог в переходных матчах победить "Енисей" (4:6).