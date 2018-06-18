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«Амкар» прекращает свое существование
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Официально: «Амкар» прекращает свое существование 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: ТАСС
Футбольный клуб "Амкар" прекращает свое существование. Руководство клуба приняло решение не заявляться даже в ПФЛ. На минувшей неделе, напомним, Российский футбольный союз (РФС) отозвал лицензию у пермского клуба, беспрерывно игравшего в высшем дивизионе с 2004 года, из-за отсутствия финансовых гарантий на сезон-2018/19.
— Будет ли "Амкар" заявляться в ПФЛ? — вопрос владельцу пермского клуба Геннадию Шилову.
— Нет, не будет. Финансирования нет.
— То есть клуб прекращает свое существование?
— Финансирования у нас нет, какой смысл копить долги?
— Есть ли спрос на футболистов "Амкара"?
— Да, на игроков спрос есть.
В минувшем сезоне "Амкар" занял 13-е место в премьер-лиги, а в переходных матчах за право остаться в РФПЛ клуб по сумме двух встреч победил "Тамбов" (3:0). Судя по всему, теперь место уральцев в высшем дивизионе займет "Анжи", который не смог в переходных матчах победить "Енисей" (4:6).
Напомним, ранее закрылся клуб "Тосно" из Ленинградской области, который в чемпионате-2017/18 также выступал в премьер-лиге и выиграл Кубок России. (Андрей СИЗЯКИН)
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