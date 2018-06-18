Ещё
В сборной Германии оценили российские танцы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игрок сборной Германии оценил российские танцы 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Twitter
Полузащитник сборной Германии по футболу Юлиан Брандт в интервью "Газете.Ru" рассказал о том, как чувствует себя в России во время чемпионата мира — 2018.
"Москва — очень красивый город, и кажется, что все люди здесь счастливы при виде нас.
Когда мы только приехали, встречавшие нас на тренировочной базе ребята танцевали. Вскоре мы пошли на тренировочное поле — и там тоже все оказалось прекрасно. Так что нас приняли в России очень здорово", — сказал футболист.
Сборная Германии проиграла команде Мексике в первом матче на чемпионате мира — 2018.
Ранее Жером Боатенг оценил базу ЦСКА в Ватутинках.
Газета.Ru: последние новости
"Ювентус" улучшит предложение по Головину Лопырева попросила Путина помочь сборной России своим присутствием Назван лучший момент четвертого дня чемпионата мира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка взяла кредит на билет ЧМ-2018 и пожалела68
Карпин назвал «лошками» комментаторов с «Матч-ТВ»41
Иностранцы поглумились над открытием ЧМ108
Российский ресторан возмутил британского футболиста111
Как наживаются на иностранных болельщиках92
Видео
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
00:30
Уверенно побеждает только Россия
Футбол Статьи
04:36
Болельщики в Мексике вызвали землетрясение
ЧМ по футболу 2018
03:41
Поддержите свою сборную вместе с Рамблер/
ЧМ по футболу 2018
00:25
Карпин назвал «лошками» комментаторов с «Матч-ТВ»
ЧМ по футболу 2018
03:27
Россиянка взяла кредит на билет ЧМ-2018 и пожалела
ЧМ по футболу 2018
00:11
Сербия открыла счет в игре с Коста-Рикой
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:21
Как наживаются на иностранных болельщиках
ЧМ по футболу 2018
02:09
ФИФА объяснила пустые места на матче Египет-Уругвай
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение