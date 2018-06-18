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Акинфеев призвал болельщиков поддержать команду
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Капитан сборной России Акинфеев призвал болельщиков объединиться и поддержать команду 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Капитан сборной России Игорь Акинфеев считает, что игроки и болельщики команды должны объединиться во время чемпионата мира по футболу в России. Такое мнение он высказал на предматчевой пресс-конференции.
Сборные России и Египта проведут второй матч группы А во вторник, начало встречи — 21:00 мск.
"Настроение хорошее, ничего не должно мешать красивому футболу, поэтому все хорошо в этом плане, — сказал Акинфеев. — Когда есть хороший результат, есть позитив, поэтому в этом плане нам полегче. Все зависит от нас. Мы будем стараться, чтобы настроение было хорошее — как у нас, так и у болельщиков, нам надо объединиться".
Отвечая на вопрос о форварде сборной Египта Мохаммеде Салахе, капитан российской команды ответил, что не стоит выделять только его. "Про одного Салаха говорить некорректно, потому что на поле 22 футболиста, все рассудит футбол. Готов ли сыграть против него? Не знаю даже, как ответить, скажу, что предпочту, если моя команда выиграет завтра", — ответил Акинфеев.
После первого тура чемпионата мира сборная России, обыгравшая команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, лидирует в группе A с тремя очками. Египтяне в первой встрече проиграли уругвайцам со счетом 0:1 и занимают третье место в таблице.
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