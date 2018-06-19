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Болельщики между матчами полетели в Крым
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Иностранцы между матчами ЧМ-2018 отдыхают в Крыму 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Болельщики из Бразилии и Швейцарии прилетали в Крым после матча между сборными этих стран, прошедшего в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Симферополь.
«Вчера после матча из Ростова-на-Дону в аэропорт Симферополя прилетали бразильцы. Куда и на сколько — мы не знаем. Также была группа болельщиков из Швейцарии: они летели из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург с пересадкой в Симферополе, они прилетели в обед, а вылет у них был вечером в 21э.30 мск», — рассказал источник ТАСС.
Тем временем председатель комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал, что встречался в понедельник с прилетевшими в Крым болельщиками из Бразилии.
«Их интересовало, что это за такой кусочек российской земли, из-за которой такой политический бум во всем мире уже несколько лет. Они были очень удивлены инфраструктуре, новому терминалу аэропорта и тому, что в Крыму также идут трансляции чемпионата мира, и можно их посмотреть», — сказал он.
Черняк подчеркнул, что «бразильским болельщикам все понравилось», и многие из них планируют после окончания ЧМ-2018 снова посетить Крым.
По его данным, среди всех болельщиков по бронировке авиаперелетов в перерывах между матчами Крым занимает первое место в России.
«То есть покупают билет на матч в Сочи или Ростове, затем есть перерыв на два дня, и (болельщики) летят на эти два дня в Крым. Им интересно посмотреть, что такое Крым. Туроператоры, которые готовят логистику для такого болельщика, предлагают посещение Крыма», — рассказал Черняк.
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