Вратарь сборной Бразилии стал мемом

Вратарь сборной Бразилии Алисон Беккер стал мемом после матча группового этапа чемпионата мира по футболу в России против Швейцарии, сообщает "Советский спорт".
Во время игры на поле вылетел большой воздушный шар, который Алисон хладнокровно уничтожил. Такой эпизод не остался незамеченным и его стали активно обсуждать в социальных сетях.
Red ball= Me
Alisson= Life #BRAxSUI pic.twitter.com/5HRohtWwzD— 👑 ŚÀÑĐÏŁĘ 👑🇿🇦🐐 (@Stanza_SA) 17 June 2018
In Soviet Russia, the balloon pops you. pic.twitter.com/7RcT6YHF1x— Mr. Drinks On Me #FRA🇫🇷 (@Mr_DrinksOnMe) 18 June 2018
Национальная команда Бразилии не смогла переиграть Швейцарию. Матч завершился вничью со счетом 1:1.
Ранее Игорь Акинфеев призвал болельщиков сборной России объединиться с командой.