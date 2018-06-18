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Вратарь сборной Бразилии стал мемом
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Вратарь сборной Бразилии Алисон стал мемом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Вратарь сборной Бразилии Алисон Беккер стал мемом после матча группового этапа чемпионата мира по футболу в России против Швейцарии, сообщает "Советский спорт".
Во время игры на поле вылетел большой воздушный шар, который Алисон хладнокровно уничтожил. Такой эпизод не остался незамеченным и его стали активно обсуждать в социальных сетях.
Национальная команда Бразилии не смогла переиграть Швейцарию. Матч завершился вничью со счетом 1:1.
Ранее Игорь Акинфеев призвал болельщиков сборной России объединиться с командой.
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