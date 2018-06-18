Вратарь сборной Бразилии стал мемом

Вратарь сборной Бразилии Алисон стал мемом

Вратарь сборной Бразилии Алисон Беккер стал мемом после матча группового этапа чемпионата мира по футболу в России против Швейцарии, сообщает "Советский спорт"

Во время игры на поле вылетел большой воздушный шар, который Алисон хладнокровно уничтожил. Такой эпизод не остался незамеченным и его стали активно обсуждать в социальных сетях.

In Soviet Russia, the balloon pops you. pic.twitter.com/7RcT6YHF1x— Mr. Drinks On Me #FRA🇫🇷 (@Mr_DrinksOnMe) 18 June 2018

Национальная команда Бразилии не смогла переиграть Швейцарию. Матч завершился вничью со счетом 1:1.