Регионы не смогут содержать стадионы ЧМ

Ряд российских регионов в долгосрочной перспективе не сможет содержать построенные к чемпионату мира по футболу объекты. Об этом сообщается в докладе Fitch.

По расчетам агентства, содержание этих объектов инфраструктуры ЧМ-2018 будет стоить порядка 400 млн рублей в год. Для небольших и экономически слабых регионов такие расходы станут существенной нагрузкой, поскольку их годовые доходы колеблются в диапазоне 35-85 млрд рублей.

В группу риска аналитики Fitch включили Мордовию: у республики большой долг, низкий операционный баланс, слабые институты и другие факторы риска.

При этом в агентстве считают, что созданная к ЧМ инфраструктура, в особенности дороги и аэропорты, сможет помочь регионам улучшить экономические показатели.