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Регионы не смогут содержать стадионы ЧМ
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Регионы не смогут содержать стадионы ЧМ 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Ряд российских регионов в долгосрочной перспективе не сможет содержать построенные к чемпионату мира по футболу объекты. Об этом сообщается в докладе Fitch.
По расчетам агентства, содержание этих объектов инфраструктуры ЧМ-2018 будет стоить порядка 400 млн рублей в год. Для небольших и экономически слабых регионов такие расходы станут существенной нагрузкой, поскольку их годовые доходы колеблются в диапазоне 35-85 млрд рублей.
В группу риска аналитики Fitch включили Мордовию: у республики большой долг, низкий операционный баланс, слабые институты и другие факторы риска.
При этом в агентстве считают, что созданная к ЧМ инфраструктура, в особенности дороги и аэропорты, сможет помочь регионам улучшить экономические показатели.
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