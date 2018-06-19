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Глушаков прокомментировал долгое молчание
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Глушаков: я не хуже любого другого футболиста из состава сборной России 

RT на русском 48 минут назад
Фото: RT на русском
Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков объяснил, почему не общался с прессой после оглашения расширенного списка сборной России по футболу на домашний чемпионат мира 2018 года.
Глушаков попал в резервный список из семи игроков.
«С момента объявления расширенного списка я пропал на месяц, не давал интервью. А сейчас почему я не должен общаться? Почему я должен закрываться? Это не по-глушаковски», — цитирует Глушакова «Российская газета».
Он также заявил, что не считает себя хуже любого другого игрока сборной России, выступающего на ЧМ-2018.
«Жизнь продолжается. Я знаю себе цену. Знаю, что я не хуже любого другого игрока в нашей сборной. Но сейчас тренер не видит меня в команде. Это его право. Зато мне есть, кому и что доказывать дальше», — сказал Глушаков.
Ранее полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков предложил форварду «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси вместе попрактиковаться в исполнении пенальти в финале предстоящего чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.
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