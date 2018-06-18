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Калинича исключили из сборной Хорватии
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Футболист Калинич исключен из заявки сборной Хорватии на ЧМ-2018 за отказ выйти на замену 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Нападающий сборной Хорватии по футболу Никола Калинич исключен из заявки команды на чемпионат мира из-за отказа выйти на замену в матче против нигерийцев. Об этом журналистам сообщил главный тренер хорватской сборной Златко Далич.
Сборная Хорватии в субботу в Калининграде обыграла команду Нигерии в матче первого тура группы D со счетом 2:0. Калинич начал игру на скамейке запасных и на поле не появился.
"Калинич уже покинул команду. Он три раза говорил, что не может выйти на поле из-за проблем со спиной. Я посчитал, что если он несколько раз отказывается играть, то не готов к выступлению за сборную", — сказал Далич.
Сборная Хорватии лидирует в группе D с тремя очками. Следом располагаются команды Аргентины и Исландии, которые в субботу сыграли вничью со счетом 1:1. Нигерийцы занимают последнее место, не набрав очков.
В следующем матче хорваты сыграют против аргентинцев 21 июня в Нижнем Новгороде.
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