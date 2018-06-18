На Мадейре заменили памятник Роналду

На португальском острове Мадейра заменили памятник, сделанный в честь нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду , сообщается в инстаграм-аккаунте одного из пользователей.

По сравнению с предыдущим творением искусства, которая стала поводом для шуток в социальных сетях, новый памятник обладает большим сходством с 33-летним форвардом.

Сборная Португалии сыграла вничью с Испанией в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Матч завершился со счетом 3:3.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет в красных футболках против Египта на ЧМ-2018.