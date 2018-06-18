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На Мадейре заменили памятник Роналду
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На Мадейре заменили памятник Роналду 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
На португальском острове Мадейра заменили памятник, сделанный в честь нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду, сообщается в инстаграм-аккаунте одного из пользователей.
По сравнению с предыдущим творением искусства, которая стала поводом для шуток в социальных сетях, новый памятник обладает большим сходством с 33-летним форвардом.
Сборная Португалии сыграла вничью с Испанией в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Матч завершился со счетом 3:3.
Ранее сообщалось, что сборная России сыграет в красных футболках против Египта на ЧМ-2018.
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