В квартире футболиста «Локомотива» нашли труп

В московской квартире защитника «Локомотива» Соломона Кверкелия нашли труп болельщика из Грузии. Об этом сообщает паблик Mash.
Имя погибшего — Ромео Копалиани. При нем находился паспорт болельщика.
Предварительная причина болельщика — передозировка наркотиками. На месте происшествия правоохранительные органы обнаружили шприцы, на теле погибшего видны следы от инъекций.
Вместе с Копалиани в гостях у защитника «Локомотива» находился еще один грузинский болельщик, но он собрал вещи и уехал еще до того, как было обнаружено тело Копалиани.
Сам Кверкелия находится на сборах на Кипре.