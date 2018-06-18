В квартире футболиста «Локомотива» нашли труп болельщика

В московской квартире защитника «Локомотива» Соломона Кверкелия нашли труп болельщика из Грузии. Об этом сообщает паблик Mash.

Имя погибшего — Ромео Копалиани. При нем находился паспорт болельщика.

Предварительная причина болельщика — передозировка наркотиками. На месте происшествия правоохранительные органы обнаружили шприцы, на теле погибшего видны следы от инъекций.

Вместе с Копалиани в гостях у защитника «Локомотива» находился еще один грузинский болельщик, но он собрал вещи и уехал еще до того, как было обнаружено тело Копалиани.

Сам Кверкелия находится на сборах на Кипре.