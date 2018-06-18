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В квартире футболиста «Локомотива» нашли труп
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В квартире футболиста «Локомотива» нашли труп болельщика 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
В московской квартире защитника «Локомотива» Соломона Кверкелия нашли труп болельщика из Грузии. Об этом сообщает паблик Mash.
Имя погибшего — Ромео Копалиани. При нем находился паспорт болельщика.
Предварительная причина болельщика — передозировка наркотиками. На месте происшествия правоохранительные органы обнаружили шприцы, на теле погибшего видны следы от инъекций.
Вместе с Копалиани в гостях у защитника «Локомотива» находился еще один грузинский болельщик, но он собрал вещи и уехал еще до того, как было обнаружено тело Копалиани.
Сам Кверкелия находится на сборах на Кипре.
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