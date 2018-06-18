В московском доме спилили балконы из-за ЧМ 

В доме на Ленинском проспекте в Москве спилили балконы из-за чемпионата мира по футболу, пишет «Московский комсомолец».
Строители, реставрировавшие фасад дома номер 37 по Ленинскому проспекту, не успели завершить работы до начала мундиаля и решили временно спилить недоделанные балконы, чтобы на время ЧМ снять с дома строительные леса. Жильцов о своих действиях строители предупреждать не стали.
Дом лишился двух старинных балконов на три квартиры каждый, место спила рабочие закрасили, а после чемпионата пообещали вернуть балконы на место.
«Работа над балконами должна была завершиться к началу мундиаля, но в срок немного не уложились. Поэтому приняли решение пока отпилить оба балкона, закрасить, а после окончания чемпионата вернуть на место. Выйдет это несколько дороже, чем изначальная реставрация, но такая практика в Москве уже не нова», — рассказал начальник участка.