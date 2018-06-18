В московском доме спилили балконы из-за ЧМ

В доме на Ленинском проспекте в Москве спилили балконы из-за чемпионата мира по футболу, пишет « Московский комсомолец ».

Строители, реставрировавшие фасад дома номер 37 по Ленинскому проспекту, не успели завершить работы до начала мундиаля и решили временно спилить недоделанные балконы, чтобы на время ЧМ снять с дома строительные леса. Жильцов о своих действиях строители предупреждать не стали.

Дом лишился двух старинных балконов на три квартиры каждый, место спила рабочие закрасили, а после чемпионата пообещали вернуть балконы на место.