Ужаснувшую уругвайцев гостиницу проверят

Роспотребнадзор проверит ужаснувшую уругвайцев гостиницу

Эксперты из управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверят отель «Большой Урал», который разочаровал болельщиков из Уругвая фотографиями, не соответствующими действительности, сообщает РИА Новости

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Ранее болельщики из Уругвая Херман и Маурисио сообщили, что за неделю до матча в гостинице «Большой Урал» появились свободные номера за 2,5 тысячи рублей в сутки с человека. По их словам, на фотографиях комнаты выглядели хорошо, и мужчины решили забронировать жилье, заплатив 20 тысяч с четверых за двое суток. Однако, заселившись, они были разочарованы выбором, так как снимки в интернете не соответствовали действительности.