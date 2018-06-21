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Назван лучший игрок матча Испания — Иран
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Назван лучший игрок матча Испания — Иран 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: www.gazeta.ru
Нападающий сборной Испании по футболу Диего Коста признан лучшим игроком матча второго тура чемпионата мира — 2018 против команды Ирана, сообщает ТАСС.
Об этом информирует пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Игра закончилась минимальной победой "красной фурии" — 1:0. Единственный мяч забил Коста, отметившись на 54 минуте матча.
После двух туров мирового первенства команда Испании делит с португальцами первое место в группе (по 4 очка), на третьей позиции сборная Ирана (3), на четвертой — Марокко (0).
Ранее сообщалось, что на матче Иран — Испания установлен рекорд посещаемости "Казань Арены".
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