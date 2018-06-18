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Месси и Дибала пропустили часть тренировки
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Месси и Дибала отсутствовали в заключительной части тренировки сборной Аргентины 

ТАСС 4 минуты назад
Фото: ТАСС
Нападающие сборной Аргентины Лионель Месси и Пауло Дибала, а также полузащитник Анхель Ди Мария отсутствовали в заключительной части тренировки в составе сборной Аргентины.
Аргентинская команда проводит подготовку в СДЮСШОР им. Александра Сыроежкина в подмосковных Бронницах. В понедельник тренировка была открытой для представителей СМИ последние 15 минут.
Заключительную часть занятия группа футболистов во главе с полузащитником Лукасом Бильей отрабатывала стандартные положения. Основная часть тренировки прошла в полном составе.
По словам представителя пресс-службы национальной сборной Аргентины, отсутствующие футболисты ушли на восстановительные процедуры после тренировки. "С Месси, Дибалой и Ди Марией все в порядке. По решению тренера они покинули тренировку за 20 минут до ее окончания, чтобы пройти восстановительные процедуры с массажистами", — сказали ТАСС в пресс-службе.
В субботу сборные Аргентины и Исландии сыграли вничью в Москве на стадионе "Спартак" со счетом 1:1. В следующем матче группы D сборная Аргентины 21 июня сыграет с хорватами в Нижнем Новгороде.
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