Вратарь сборной Египта раскритиковал ФИФА за мячи

45-летний вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари в преддверии матча группового турнира чемпионата мира-2018 против России раскритиковал ФИФА за выпуск новых мячей к каждому чемпионату мира. По его словам, голкиперам тяжело привыкать к новым мячам.
— Да, мы жертвы ФИФА и того, что футбол постоянно развивается, и на каждый турнир изготавливается новый мяч, — цитирует ТАСС Эль-Хадари. — Мяч удобен для бутсы вратаря, но не для перчатки голкипера. Вратари страдают больше всего от постоянной смены мячей. Но какой нам мяч дали — таким и надо играть.