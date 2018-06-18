Вратарь сборной Египта раскритиковал ФИФА за мячи

45-летний вратарь сборной Египта раскритиковал политику ФИФА в отношении мячей ЧМ

45-летний вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари в преддверии матча группового турнира чемпионата мира-2018 против России раскритиковал ФИФА за выпуск новых мячей к каждому чемпионату мира. По его словам, голкиперам тяжело привыкать к новым мячам.