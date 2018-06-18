Ещё
Вратарь сборной Египта раскритиковал ФИФА за мячи
Далее:
Читайте также:
Ещё

45-летний вратарь сборной Египта раскритиковал политику ФИФА в отношении мячей ЧМ 

Спорт-Экспресс 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
45-летний вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари в преддверии матча группового турнира чемпионата мира-2018 против России раскритиковал ФИФА за выпуск новых мячей к каждому чемпионату мира. По его словам, голкиперам тяжело привыкать к новым мячам.
— Да, мы жертвы ФИФА и того, что футбол постоянно развивается, и на каждый турнир изготавливается новый мяч, — цитирует ТАСС Эль-Хадари. — Мяч удобен для бутсы вратаря, но не для перчатки голкипера. Вратари страдают больше всего от постоянной смены мячей. Но какой нам мяч дали — таким и надо играть.
Спорт-Экспресс: последние новости
Англичанин, который приплыл на чемпионат мира на своей яхте, подрабатывает гидом для соотечественников Артем Дзюба - о жесте Черчесова: "Тренер, видимо, обозначил, что понял меня" Анатолий Мещеряков – о трупе в квартире Кверквелии: "Не слежу за квартирами футболистов"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы поняли, что наша жизнь ничего не стоит»27
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела112
Московские СИЗО заполнили иностранные болельщики14
В квартире футболиста «Локомотива» нашли труп23
Журналист возмутился русскими женщинами350
Видео
02:42
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела
ЧМ по футболу 2018
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
00:51
«Мы поняли, что наша жизнь ничего не стоит»
Фигурное катание
00:56
Мисс «Бум-Бум» дала прогноз на ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
03:41
Журналист возмутился русскими женщинами
ЧМ по футболу 2018
00:30
Уверенно побеждает только Россия
Футбол Статьи
04:36
Болельщики в Мексике вызвали землетрясение
ЧМ по футболу 2018
Поддержите свою сборную на Рамблере
ЧМ по футболу 2018
00:25
Карпин назвал «лошками» комментаторов с «Матч-ТВ»
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение