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Тунис — Англия. 1:2
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Чемпионат мира по футболу 2018: Тунис — Англия. 1:2 

Рамблер 53 минуты назад
Фото: Reuters
Сборная Англии лишь в компенсированное ко второму тайму время сумела одолеть команду Туниса в матче чемпионата мира по футболу 2018 года. Игра, прошедшая на «Волгоград Арене», завершилась со счетом 1:2.
В первом тайме команды забили по голу: на его 11-й минуте это сделал англичанин Гарри Кейн, а на 35-й — тунисец Фержани Сасси, отличившийся с пенальти. Наконец, на первой добавленной ко второму тайму минуте Гарри Кейн забил вновь, принеся своей команде победу.
Главный судья игры, Вильмар Рольдан Перес из Колумбии, показал лишь одну желтую карточку — англичанину Кайлу Уолкеру.
Каждый из тренеров, Набил Маалул (Тунис) и Гарет Саутгейт (Англия), провели по три замены, причем наставнику североафриканцев еще в первом тайме пришлось поменять травмировавшегося голкипера.
Англия набрала три очка и сравнялась по их количеству со сборной Бельгии, сегодня также победившей — Панаму со счетом 3:0.
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