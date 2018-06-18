Чемпионат мира по футболу 2018: Тунис — Англия. 1:2

Сборная Англии лишь в компенсированное ко второму тайму время сумела одолеть команду Туниса в матче чемпионата мира по футболу 2018 года. Игра, прошедшая на «Волгоград Арене», завершилась со счетом 1:2.

В первом тайме команды забили по голу: на его 11-й минуте это сделал англичанин Гарри Кейн , а на 35-й — тунисец Фержани Сасси, отличившийся с пенальти. Наконец, на первой добавленной ко второму тайму минуте Гарри Кейн забил вновь, принеся своей команде победу.

Каждый из тренеров, Набил Маалул (Тунис) и Гарет Саутгейт (Англия), провели по три замены, причем наставнику североафриканцев еще в первом тайме пришлось поменять травмировавшегося голкипера.

Англия набрала три очка и сравнялась по их количеству со сборной Бельгии, сегодня также победившей — Панаму со счетом 3:0.