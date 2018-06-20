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Слуцкий уходит с «Первого канала»
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Слуцкий больше не будет комментировать встречи ЧМ-2018 на «Первом канале» 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: ТАСС
Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий сообщил, что больше не будет комментировать матчи чемпионата мира — 2018 на "Первом канале", сообщает ТАСС.
"К сожалению для меня, я заканчиваю свою работу на "Первом канале", потому что мне необходимо приступить к другой деятельности", — сказал Слуцкий в конце трансляции матча второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными России и Египта.
Специалист работал на матче открытия мирового первенства между сборными России и Саудовской Аравии (5:0), а также на играх Германия — Мексика (0:1), Англия — Тунис (2:1).
В матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1. "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию матча.
Сборная России лидирует в группе A, набрав шесть очков. Идущая на втором месте команда Уругвая (3) 20 июня сыграет с Саудовской Аравией.
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