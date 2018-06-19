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«Ювентус» сделает ЦСКА новое предложение по Головину
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«Ювентус» сделает ЦСКА новое предложение по Головину 

Спорт-Экспресс 48 минут назад
Фото: РИА Новости
"Ювентус", несмотря на отказ ЦСКА от продажи полузащитника Александра Головина за 17 миллионов евро, намерен подписать контракт с 22-летним игроком, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. По информации источника, туринцы готовят предложение на улучшенных условиях — 18 миллионов евро и процент от возможной последующей продажи хавбека. Армейцы, в свою очередь, хотят получить за него 25 миллионов евро.
По данным британских СМИ, российский футболист может перейти в "Челси", если команду возглавит Маурицио Сарри. Также в прессе появлялись сообщения об интересе к Головину со стороны "Арсенала", "Барселоны" и "Монако".
Полузащитник выступает за ЦСКА с 2015 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за армейцев 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач. Головин был назван лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2017/18, опередив в этом споре вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Понтуса Вернблума.
В настоящее время хавбек в составе сборной России выступает на домашнем чемпионате мира. В матче против Саудовской Аравии (5:0) Головин забил один гол, отдал две голевые и одну предголевую передачу.
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