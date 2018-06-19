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Моуринью дал прогноз на матч Россия — Египет
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Моуринью дал прогноз на матч Россия — Египет 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Фото: Reuters
Португальский тренер Жозе Моуринью оценил шансы команд в матче чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Египта.
По его словам, матч станет решающим в борьбе за выход в плей-офф. При этом Моуриньо положительно оценил шансы российской сборной на победу. Он отметил, что как и в случае с Саудовской Аравией, Россия выиграет, но для этого ей необходимо остановить проводящего отличный сезон форварда Мохаммеда Салаха, пишет RT.
Моуринью отметил также, что следующий соперник российской команды — Уругвай, более опытен, поэтому третий матч будет серьезнее.
Напомним, накануне сочинская выдра-оракул Гарри предсказала победу сборной России в матче группового этапа против команды Египта.
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