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Эвра посоветовал не обедать с Роналду
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Патрис Эвра: «Если Роналду пригласит вас пообедать к нему домой, лучше откажитесь» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра вспомнил забавный эпизод из своего общения с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду. Они играли вместе в "МЮ".
— Если Криштиану пригласит вас пообедать к нему домой, лучше откажитесь, — цитирует ITV Эвра. — Однажды после тренировки он пригласил меня. Я согласился. На столе был только салат, морепродукты и вода. Никакого сока или мяса. Я думал, что оно появится позже. Но нет. Роналду закончил есть раньше и начал тренироваться с мячом. Позвал меня. Но я ответил, что хочу закончить обед. Затем мы позанимались с мячом, и он пошел в бассейн, позвав меня. Поэтому я и говорю: не нужно принимать приглашение Роналду пообедать. Это настоящая машина, думающая только о тренировках.
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