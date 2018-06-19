Ещё
Дзюба: Самоуверенность может быть для нас фатальной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Артем Дзюба: «Самоуверенность может быть для нас фатальной» 

Спорт-Экспресс 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Форвард сборной России Артем Дзюба в интервью официальному сайту ФИФА сказал, что победа над Саудовской Аравией (5:0) в матче открытия чемпионата мира-2018 может помочь команде раскрепоститься. При этом, он признал, что соперник не заслуживал столь крупного поражения.
Россия — Египет: чемпионат мира, 19 июня 2018, анонс матча, прогноз Игоря Рабинера
— Для нас такой результат в матче открытия важен прежде всего с точки зрения уверенности в себе, — сказал Дзюба. — Было давление, пресс определенный, а сейчас можно немножко раскрепоститься, почувствовать уверенность, но главное — не самоуверенность, потому что она для нас может быть фатальной.
Забили много голов — Саудовская Аравия столько не заслуживала. Счастливы, что так открыли турнир у себя дома, но сейчас все мысли уже о Египте.
Мы видели, как в разных городах люди болели, переживали, радовались нашим голам. Это вообще круто. Мурашки прямо. Когда вся страна за тебя болеет, это непередаваемое ощущение.
О чем думал перед выходом на замену? Поскорее бы выйти. Пусть мяч выйдет в аут. Выпустите меня! Как бык, который бьет копытом, ждал мгновения, как только мяч вылетел, и сразу говорю: "Рефери! Рефери! Быстрее!" Мысли были побыстрее выйти на поле, всячески помочь, вступить в игру.
Что касается гола, забитого через 69 секунд после выхода — это фантастическое стечение обстоятельств. Но я безумно счастлив. Путь был очень непростой. Хочется сказать, и, наверное, так и есть: это не просто так произошло. Я очень этого хотел. Много всего пришлось преодолеть на пути к этому голу на чемпионате мира.
Спорт-Экспресс: последние новости
Англичанин, который приплыл на чемпионат мира на своей яхте, подрабатывает гидом для соотечественников Кот Ахилл предсказал победу сборной России над Египтом Софья Великая: "Претендентами на золото считаю Францию и Германию"
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет c футболистами загорелся в воздухе39
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела196
Почему Путин предпочел Лукашенко футболу37
Российский ресторан возмутил британского футболиста121
Иностранцы поглумились над открытием ЧМ132
Видео
02:42
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела
ЧМ по футболу 2018
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:16
Самолет c футболистами загорелся в воздухе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
02:40
Почему Путин предпочел Лукашенко футболу
ЧМ по футболу 2018
00:11
Английские болельщики празднуют победу
Футбол
01:00
Салах выложил видео перед матчем со сборной РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:51
«Мы поняли, что наша жизнь ничего не стоит»
Фигурное катание
00:56
Мисс «Бум-Бум» дала прогноз на ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
03:41
Журналист возмутился русскими женщинами
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение